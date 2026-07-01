Houilles, une ville en mouvement, Ville de Houilles, Houilles

Informations pratiques

Houilles, une ville en mouvement Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Ville de Houilles Yvelines

Réservation obligatoire, jauge limitée ! Durée : 1h30 – tout public à partir de 5 ans. Le lieu de RDV est communiqué à l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Houilles, une ville en mouvement – visites patrimoniales en partenariat avec l’Association Art et Histoire

Déambulation – à 10h30 et 14h30, durée : 1h30 – tout public à partir de 5 ans

Le parcours aborde l’histoire sociale et architecturale de la ville pour découvrir ou redécouvrir les édifices, monuments et parcs qui ont façonné l’identité de la ville. Les nouveaux espaces comme la rénovation du parc Charle de Gaulle ou celle de la Place Michelet mais aussi la restauration de l’Eglise Saint-Nicolas et leur insertion sur le territoire sont abordés sous l’angle de l’histoire urbaine.

Ville de Houilles 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0130863234 »}]

Circuit patrimonial

©ville de houilles_archives