Hubert-Félix Thiéfaine null Rue de Colchide Dijon
vendredi 14 mai 2027 · null Rue de Colchide · Dijon
Informations pratiques
Dijon
Hubert-Félix Thiéfaine
null Rue de Colchide Zénith Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-14 20:00:00
fin : 2027-05-14
Date(s) :
2027-05-14
L’ultime tournée d’Hubert Félix Thiéfaine au Zénith de Dijon le 14 mai 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Artiste inclassable, capable de remplir les plus grandes salles sans compromis, Hubert Félix Thiéfaine s’est imposé depuis les années 70 comme une figure incontournable de la scène musicale française. Bête de scène pour certains, poète maudit pour d’autres, il a marqué des générations avec son charisme, sa poésie et son rock élégant. En 2026 et 2027, le chanteur aux 18 albums studio se produira sur scène pour une ultime tournée. La dernière occasion de voir cet artiste de légende et d’entendre en live ses chansons les plus emblématiques. .
null Rue de Colchide Zénith Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hubert-Félix Thiéfaine
L’événement Hubert-Félix Thiéfaine Dijon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Promenade de l’hôpital à la cité Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon 12 juillet 2026
- Renata chante Piaf Salle des Chantalistes Dijon 18 juillet 2026
- Les Jeudis vin Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès Dijon 23 juillet 2026
- Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Cathédrale St-Bénigne Dijon 1 août 2026
- Tour de France femmes en Côte-d’Or Dijon 4 août 2026