Hubert-Félix Thiéfaine null Rue de Colchide Dijon

Informations pratiques

Dijon

Hubert-Félix Thiéfaine

null Rue de Colchide Zénith Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-14 20:00:00

fin : 2027-05-14

Date(s) :

2027-05-14

L’ultime tournée d’Hubert Félix Thiéfaine au Zénith de Dijon le 14 mai 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Artiste inclassable, capable de remplir les plus grandes salles sans compromis, Hubert Félix Thiéfaine s’est imposé depuis les années 70 comme une figure incontournable de la scène musicale française. Bête de scène pour certains, poète maudit pour d’autres, il a marqué des générations avec son charisme, sa poésie et son rock élégant. En 2026 et 2027, le chanteur aux 18 albums studio se produira sur scène pour une ultime tournée. La dernière occasion de voir cet artiste de légende et d’entendre en live ses chansons les plus emblématiques. .

null Rue de Colchide Zénith Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Hubert-Félix Thiéfaine

L’événement Hubert-Félix Thiéfaine Dijon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)