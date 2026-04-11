Hugo Cabret Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Hugo Cabret

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:15:00

fin : 2026-05-01 22:21:00

Date(s) :

2026-05-01

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de 12 ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé en forme de cœur qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure… .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Hugo Cabret

L’événement Hugo Cabret Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne