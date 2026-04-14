Hugo Diaz ‘Home to Home’ Quintet, JASS CLUB, Paris

Hugo Diaz ‘Home to Home’ Quintet Mercredi 22 avril, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T19:30:00+02:00 – 2026-04-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T21:30:00+02:00 – 2026-04-22T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Après un premier album salué par la critique, le saxophoniste Hugo Diaz revient avec *‘Home to Home’*, un projet où il explore le lien aux racines et le chemin vers l’émancipation. À l’image d’un oiseau prenant son envol, Hugo Diaz questionne cet élan vers l’avant où les souvenirs d’enfance continuent de fleurir. Pour l’occasion, il s’entoure de quatre figures émergentes de la scène jazz : la chanteuse Lou Rivaille, le pianiste Nathan Mollet, la bassiste Julia Richard et le batteur Élie Martin-Charrière. « S’exprimant exclusivement au saxophone soprano, Hugo Diaz produit un son foisonnant d’une grande richesse. Son goût pour la mélodie transforme son jeu en un chant profond et prégnant, porteur d’une belle narration poétique. » *Lionel Eskenazi, France Musique* **Lou Rivaille** / voix **Hugo Diaz** / saxophone soprano **Nathan Mollet** / piano, claviers **Julia Richard** / basse **Élie Martin-Charrière** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/401-Hugo-Diaz-Home-to-Home-Quintet?session=401 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/402-Hugo-Diaz-Home-to-Home-Quintet?session=402 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Après un premier album salué par la critique, le saxophoniste Hugo Diaz revient avec ‘Home to Home’, un projet où il explore le lien aux racines et le chemin vers l’émancipation. À l’ … Jazz