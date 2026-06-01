Humanités numériques et mode : le projet FLATIF, Château de Fontainebleau – salon Victoria, Fontainebleau

Humanités numériques et mode : le projet FLATIF Vendredi 5 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – salon Victoria Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Le BnF DataLab et l’’Osservatorio di terminologie e politiche linguistiche (OTPL) de l’Università Cattolica del Sacro Cuore proposent une présentation commune du projet FLATIF et du portail ModArchive, qui offre la possibilité de consulter un vaste corpus électronique de revues de mode, de catalogues et de textes sur la mode des décennies 1900-1940. Expert-es de mode, d’arts et cultures, linguistes et terminologues, spécialistes d’IA pourront découvrir le riche patrimoine mis à disposition de toute la communauté grâce à ce portail. L’intervention sera également l’occasion de présenter le BnF DataLab et ses services.

Château de Fontainebleau – salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art