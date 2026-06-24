Humoreske à la Médiathèque ! Quai Voltaire Langeac
samedi 1 août 2026 · Quai Voltaire · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Humoreske à la Médiathèque !
Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre de la deuxième édition du festival de musique classique Les Musicales du Haut-Allier , venez découvrir un concert autour d’un conte musical, proposé par l’association Humoreske.
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Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
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English :
As part of the second edition of the classical music festival “Les Musicales du Haut-Allier,” come enjoy a concert based on a musical fairy tale, presented by the Humoreske association.
L’événement Humoreske à la Médiathèque ! Langeac a été mis à jour le 2026-06-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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