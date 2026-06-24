Humoreske à la Médiathèque ! Quai Voltaire Langeac

Informations pratiques

Langeac

Humoreske à la Médiathèque !

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre de la deuxième édition du festival de musique classique Les Musicales du Haut-Allier , venez découvrir un concert autour d’un conte musical, proposé par l’association Humoreske.

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Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

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English :

As part of the second edition of the classical music festival “Les Musicales du Haut-Allier,” come enjoy a concert based on a musical fairy tale, presented by the Humoreske association.

L’événement Humoreske à la Médiathèque ! Langeac a été mis à jour le 2026-06-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier