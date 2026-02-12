HUMOUR 2027, VOTEZ LES BODIN’S GRANDEUR NATURE ! Amiens

HUMOUR 2027, VOTEZ LES BODIN’S GRANDEUR NATURE !

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2027-05-07 20:00:00

fin : 2027-05-08

Date(s) :

2027-05-07 2027-05-09

2027, Votez Les Bodin’s Grandeur Nature

Vous étiez nombreux à nous le demander… c’est maintenant officiel !

Face à l’engouement incroyable pour la tournée des 30 ans, le spectacle Les Bodin’s Grandeur Nature repart en 2027, pour une prolongation inédite .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

2027, Vote for Les Bodin?s Grandeur Nature

Many of you have been asking for it? now it’s official!

In view of the incredible response to the 30th anniversary tour, Les Bodin?s Grandeur Nature is returning in 2027, for an unprecedented extension .

