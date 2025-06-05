Humour: Arnaud Tsamère O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
Humour: Arnaud Tsamère O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère samedi 10 octobre 2026.
Humour: Arnaud Tsamère
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 34 – 34 – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Après le succès de son précédent spectacle 2 mariages et 1 enterrement l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scène en janvier 2026 avec un 5ème One Man Show plus intense que jamais !
.
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Following the success of his previous show, 2 mariages et 1 enterrement , the comedian, applauded by over 500,000 spectators in theatres, returns to the stage in January 2026 with a 5th One Man Show that is more intense than ever!
L’événement Humour: Arnaud Tsamère Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-05 par Valence Romans Tourisme