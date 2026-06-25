Humour CAMILLE CHAMOUX Amiens

Amiens

Humour CAMILLE CHAMOUX

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-07 20:00:00

fin : 2027-01-07

Date(s) :

2027-01-07

Avec Camille Chamoux, le déclin devient un terrain de jeu jubilatoire.

Dans ce (presque) seule en scène, elle ausculte nos petites paniques contemporaines avec une précision mordante quand les discussions WhatsApp glissent du désir aux douleurs, tout vacille… et devient matière à rire.

Entre obsessions médicales, vertige du temps et fantasmes d’éternité, elle transforme l’angoisse en une fête cathartique. Ciselé, sensible, irrésistiblement drôle, ce spectacle est un shoot de lucidité et d’énergie.

Le meilleur des antidotes à la morosité.

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h30

Avec Camille Chamoux, le déclin devient un terrain de jeu jubilatoire.

Dans ce (presque) seule en scène, elle ausculte nos petites paniques contemporaines avec une précision mordante quand les discussions WhatsApp glissent du désir aux douleurs, tout vacille… et devient matière à rire.

Entre obsessions médicales, vertige du temps et fantasmes d’éternité, elle transforme l’angoisse en une fête cathartique. Ciselé, sensible, irrésistiblement drôle, ce spectacle est un shoot de lucidité et d’énergie.

Le meilleur des antidotes à la morosité.

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h30 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

With Camille Chamoux, decline becomes an exhilarating playground.

In this (almost) one-woman show, she dissects our little contemporary anxieties with biting precision: when WhatsApp conversations shift from desire to pain, everything wavers… and becomes a source of laughter.

Between medical obsessions, the vertigo of time, and fantasies of eternity, she transforms anxiety into a cathartic celebration. Refined, sensitive, and irresistibly funny, this show is a shot of lucidity and energy.

The best antidote to gloom.

Grand Théâtre

Prices: 3–11 at 30?

1h30

L’événement Humour CAMILLE CHAMOUX Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS