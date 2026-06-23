Humour: Daniel Certifié Morin Espace Girodet Bourg-lès-Valence
samedi 10 octobre 2026 · Espace Girodet · Bourg-lès-Valence
Informations pratiques
Bourg-lès-Valence
Humour: Daniel Certifié Morin
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 20:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Que ce soit dans le 5-7 ou dans le 11h/midi 30, Daniel Morin n’épargne rien ni personne sur France Inter depuis deux décennies.
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Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
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English :
Whether on the 5-7 show or the 11 a.m./12:30 p.m. show, Daniel Morin has spared neither topic nor person on France Inter for two decades.
L’événement Humour: Daniel Certifié Morin Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme
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