Humour: Daniel Certifié Morin Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

Humour: Daniel Certifié Morin

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Que ce soit dans le 5-7 ou dans le 11h/midi 30, Daniel Morin n’épargne rien ni personne sur France Inter depuis deux décennies.

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Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

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English :

Whether on the 5-7 show or the 11 a.m./12:30 p.m. show, Daniel Morin has spared neither topic nor person on France Inter for two decades.

L’événement Humour: Daniel Certifié Morin Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme