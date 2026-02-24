Humour: Edgar Yves Jr Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Humour: Edgar Yves Jr Espace Girodet Bourg-lès-Valence samedi 7 novembre 2026.
Humour: Edgar Yves Jr
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07 20:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Après deux ans de tournée avec *Solide* et des vidéos au violon mélancolique, je reprends la route ! Pour l’amour de la scène, du public, le frisson du challenge… et soyons honnêtes aussi un peu pour le cash. On se voit bientôt ?
.
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After two years of touring with *Solide* and some melancholy violin videos, I’m back on the road! For the love of the stage, the audience, the thrill of the challenge? and let’s be honest: also a bit for the cash. See you soon?
L’événement Humour: Edgar Yves Jr Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-24 par Valence Romans Tourisme