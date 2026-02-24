Humour: Edgar Yves Jr Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Humour: Edgar Yves Jr

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07 20:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Après deux ans de tournée avec *Solide* et des vidéos au violon mélancolique, je reprends la route ! Pour l’amour de la scène, du public, le frisson du challenge… et soyons honnêtes aussi un peu pour le cash. On se voit bientôt ?

.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After two years of touring with *Solide* and some melancholy violin videos, I’m back on the road! For the love of the stage, the audience, the thrill of the challenge? and let’s be honest: also a bit for the cash. See you soon?

L’événement Humour: Edgar Yves Jr Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-24 par Valence Romans Tourisme