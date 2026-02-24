Humour: Edouard Deloignon Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Humour: Edouard Deloignon Espace Girodet Bourg-lès-Valence samedi 5 décembre 2026.
Bourg-lès-Valence
Humour: Edouard Deloignon
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 20:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Ancien basketteur, ancien animateur Club Med, ancien du Cours Florent ! Édouard a eu mille vies !
Et il a plein de choses à vous raconter de ses jeunes années en Normandie aux planches du Jamel Comedy Club !
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Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
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English :
Former basketball player, former Club Med host, former student of the Cours Florent! Édouard has had a thousand lives!
And he’s got plenty to tell you, from his early years in Normandy to the Jamel Comedy Club!
L’événement Humour: Edouard Deloignon Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-24 par Valence Romans Tourisme
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