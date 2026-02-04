Humour Jean-François Balerdi Le festival du quai Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère
Humour Jean-François Balerdi Le festival du quai Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère dimanche 29 mars 2026.
Humour Jean-François Balerdi Le festival du quai
Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir Jean-François Balerdi dans son spectacle L’heureux tour à l’occasion du festival du quai !
.
Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to discover or rediscover Jean-François Balerdi in his show L’heureux tour at the Quai Festival!
L’événement Humour Jean-François Balerdi Le festival du quai Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme