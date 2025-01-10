HUMOUR JEFF PANACLOC THE JEFF PANACLOC COMPANY Amiens

HUMOUR JEFF PANACLOC THE JEFF PANACLOC COMPANY

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-10-31 20:00:00

Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans The Jeff Panacloc Company , chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

The Jeff Panacloc Company

Prepare to enter Jeff Panacloc’s secret office and plunge into a world where humor flirts with the absurd. In The Jeff Panacloc Company , each deranged character promises you a delirious and unforgettable evening. Join this fantastic troupe for a unique immersive experience that will leave you feeling light-headed and transformed.

German :

The Jeff Panacloc Company

Machen Sie sich bereit, durch die Türen von Jeff Panaclocs Geheimbüro zu schreiten und in eine Welt einzutauchen, in der Humor mit Absurdität flirtet. In The Jeff Panacloc Company verspricht Ihnen jeder verrückte Charakter einen verrückten und unvergesslichen Abend. Schließen Sie sich dieser fantastischen Truppe an und erleben Sie eine einzigartige immersive Erfahrung, die Sie verwandelt und leichtfüßig zurücklassen wird.

Italiano :

L’azienda Jeff Panacloc

Preparatevi a varcare le porte dell’ufficio segreto di Jeff Panacloc e a immergervi in un mondo in cui l’umorismo flirta con l’assurdo. In The Jeff Panacloc Company , ogni personaggio squilibrato vi promette una serata esilarante e indimenticabile. Unitevi a questa fantastica compagnia e godetevi un’esperienza immersiva unica che vi lascerà storditi e trasformati.

Espanol :

La empresa de Jeff Panacloc

Prepárate para cruzar las puertas de la oficina secreta de Jeff Panacloc y sumergirte en un mundo donde el humor coquetea con lo absurdo. En The Jeff Panacloc Company , cada desquiciado personaje le promete una velada hilarante e inolvidable. Únase a esta fantástica compañía y disfrute de una experiencia de inmersión única que le dejará mareado y transformado.

