Humour Jérôme Favier ne mâche pas ses mots L’Appart café Bourg-lès-Valence

Humour Jérôme Favier ne mâche pas ses mots

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Si tu avais un pote drôle mais incroyablement franc, comment te sentirais-tu ?

Crois moi, Jérôme n’a pas de filtre et c’est pour ça qu’on l’adore !

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

If you had a buddy who was funny but incredibly frank, how would you feel?

Believe me, Jérôme has no filter and that’s why we love him!

