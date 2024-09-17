Humour Laurent Gerra se met à table Amiens
Humour Laurent Gerra se met à table Amiens vendredi 27 novembre 2026.
Amiens
Humour Laurent Gerra se met à table
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 49 – 49 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
LAURENT GERRA SE MET À TABLE ! NOUVEAU SPECTACLE À SAVOURER
Après une tournée dans toute la France, qui se poursuit en 2025 et 2026, et une vingtaine de représentations à guichets fermés au Casino de Paris en décembre dernier, Laurent Gerra revient pour de nouvelles dates aux Folies Bergère du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026 avec son nouveau spectacle, encore plus piquant et savoureux que jamais.
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons. Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans ! L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée !
LAURENT GERRA SE MET À TABLE ! NOUVEAU SPECTACLE À SAVOURER
Après une tournée dans toute la France, qui se poursuit en 2025 et 2026, et une vingtaine de représentations à guichets fermés au Casino de Paris en décembre dernier, Laurent Gerra revient pour de nouvelles dates aux Folies Bergère du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026 avec son nouveau spectacle, encore plus piquant et savoureux que jamais.
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons. Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans ! L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! .
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
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English :
LAURENT GERRA SETS THE TABLE! A NEW SHOW TO ENJOY
After a nationwide tour that continues into 2025 and 2026, and some 20 sold-out performances at the Casino de Paris last December, Laurent Gerra returns for new dates at the Folies Bergère from December 29, 2025 to January 4, 2026 with his new show, even spicier and tastier than ever.
When Laurent Gerra sits down to dinner, you know in advance that everything will be cooked up just right. In this scathing revue, politicians, singers, TV and film personalities are all put through their paces? even vegans! Gerra?s take on current affairs is served up hot and spicy!
L’événement Humour Laurent Gerra se met à table Amiens a été mis à jour le 2024-09-17 par OT D’AMIENS
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