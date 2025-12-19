Humour Malik Bentalha O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Humour Malik Bentalha

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 47.5 – 47.5 – 55 EUR

selon l’emplacement

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 21:30:00

2026-10-03

Dans ce troisième spectacle, l’humoriste mêle confidences personnelles, absurdités du quotidien et réflexions sur l’époque avec une plume plus mature, sans jamais perdre son sens de la vanne.

English :

In this third show, the comedian mixes personal confidences, everyday absurdities and reflections on the times with a more mature pen, without ever losing his sense of humour.

