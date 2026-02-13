Humour Marine LEONARDI, Mauvaise graine Amiens
Humour Marine LEONARDI, Mauvaise graine
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 39 – 39 – EUR
Début : 2027-01-31 18:00:00
fin : 2027-01-31
2027-01-31
Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.
Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
Don’t worry, her husband prefers her on stage to in the kitchen.
Marine Leonardi takes a cynical, darkly humorous look at the frustrations of everyday life, from relationships to motherhood. A liberating show that will leave you thinking: I didn’t dare say it .
