HUMOUR Nino Arial, pas comme eux Amiens

HUMOUR Nino Arial, pas comme eux

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Alors qu’il cumule plus de 150 millions de vues tous réseaux confondus, Nino fait le pari de tout lâcher et de se lancer sur scène.

Après avoir fait ses armes en première partie de Gad Elmaleh et de Redouane Bougheraba, il est aujourd’hui enfin prêt à vous présenter son 1er spectacle.

Parfois insolent mais jamais insultant, il vous séduira tant par ses sketchs hilarants que par son sens inné de l’improvisation, qui lui permettent de développer une complicité toute particulière avec son public.

Dans ce spectacle, Nino se dévoile, dépeint sa vie et sa vision du monde à travers des sketchs qu’il n’a piqué à personne !

Alors qu’il cumule plus de 150 millions de vues tous réseaux confondus, Nino fait le pari de tout lâcher et de se lancer sur scène.

Après avoir fait ses armes en première partie de Gad Elmaleh et de Redouane Bougheraba, il est aujourd’hui enfin prêt à vous présenter son 1er spectacle.

Parfois insolent mais jamais insultant, il vous séduira tant par ses sketchs hilarants que par son sens inné de l’improvisation, qui lui permettent de développer une complicité toute particulière avec son public.

Dans ce spectacle, Nino se dévoile, dépeint sa vie et sa vision du monde à travers des sketchs qu’il n’a piqué à personne ! .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Having racked up over 150 million views across all networks, Nino decided to drop everything and take to the stage.

After opening for Gad Elmaleh and Redouane Bougheraba, he is now ready to present his 1st show.

Sometimes insolent, but never insulting, he’ll win you over with his hilarious sketches and his innate sense of improvisation, which allow him to develop a very special complicity with his audience.

In this show, Nino reveals himself, his life and his vision of the world through sketches he didn?t steal from anyone!

L’événement HUMOUR Nino Arial, pas comme eux Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS