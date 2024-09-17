Humour REDOUANE BOUGHERABA “MON PREMIER SPECTACLE Amiens
Humour REDOUANE BOUGHERABA “MON PREMIER SPECTACLE Amiens samedi 12 décembre 2026.
Amiens
Humour REDOUANE BOUGHERABA “MON PREMIER SPECTACLE
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Redouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents aves son spectacle on m’appelle Marseille . Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.
Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.
Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.
Redouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents aves son spectacle on m’appelle Marseille . Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.
Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.
Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro. .
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
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English :
Redouane toured France, Europe and other continents with his show On m’appelle Marseille . He ended his tour with a grand finale at his home stadium, the Vélodrome.
Now he’s back with a new show.
He explains his career, his reality, his incredible adventure, his unlikely encounters, always with the same disconcerting and hilarious tone, full of improv.
L’événement Humour REDOUANE BOUGHERABA “MON PREMIER SPECTACLE Amiens a été mis à jour le 2024-09-17 par OT D’AMIENS
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