Humour Roman Doduik, Adorable Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Humour Roman Doduik, Adorable

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

SAISON EN PARALLÈLE Roman DODUIK Adorable

Ne vous fiez pas aux apparences Roman Doduik n’est pas un Youtubeur qui découvre la scène, mais un humoriste qui y puise toute son énergie depuis ses débuts.

Dans ce one-man-show mis en scène par Jocelyn Flipo, il s’éloigne des codes des réseaux pour proposer un stand-up incisif, drôle et sincère.

Avec une autodérision mordante, il adore le célibat, les clichés générationnels, les coulisses de l’influence et sa difficulté à entrer dans les cases. Entre rires et émotions, Roman Doduik livre un spectacle moderne et percutant, capable de rassembler toutes les générations.

Placement libreTout public

25 .

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture.animation@villepam.fr

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English :

A SEASON IN PARALLEL? Roman DODUIK %AB Adorable %BB

Don’t be fooled by appearances: Roman Doduik isn’t a YouTuber making his stage debut, but a comedian who has drawn all his energy from the stage since his early days.

In this one-man show directed by Jocelyn Flipo, he breaks away from social media conventions to deliver incisive, funny, and sincere stand-up comedy.

With biting self-deprecation, he pokes fun at single life, generational clichés, the behind-the-scenes world of influence, and his own difficulty fitting into boxes. Between laughter and emotion, Roman Doduik delivers a modern and powerful show that brings together all generations.

Unreserved seating

L’événement Humour Roman Doduik, Adorable Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON