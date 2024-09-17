Humour Thomas Marty, Nouveau Spectacle Amiens
Humour Thomas Marty, Nouveau Spectacle Amiens vendredi 23 octobre 2026.
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 39 – 39 – EUR
Début : 2026-10-23 20:00:00
Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour
nous raconter ses nouvelles aventures.
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
English :
After the success of his first show, Thomas Marty returns to the stage to tell us about his new adventures
his new adventures.
German :
Nach dem Erfolg seiner ersten Show kehrt Thomas Marty auf die Bühne zurück, um
um uns von seinen neuen Abenteuern zu erzählen.
Italiano :
Dopo il successo del suo primo spettacolo, Thomas Marty torna in scena per
le sue nuove avventure.
Espanol :
Tras el éxito de su primer espectáculo, Thomas Marty vuelve a los escenarios para
sus nuevas aventuras.
