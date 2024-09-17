Humour Thomas Marty, Nouveau Spectacle

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour

nous raconter ses nouvelles aventures.

Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour

nous raconter ses nouvelles aventures. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

After the success of his first show, Thomas Marty returns to the stage to tell us about his new adventures

his new adventures.

German :

Nach dem Erfolg seiner ersten Show kehrt Thomas Marty auf die Bühne zurück, um

um uns von seinen neuen Abenteuern zu erzählen.

Italiano :

Dopo il successo del suo primo spettacolo, Thomas Marty torna in scena per

le sue nuove avventure.

Espanol :

Tras el éxito de su primer espectáculo, Thomas Marty vuelve a los escenarios para

sus nuevas aventuras.

L’événement Humour Thomas Marty, Nouveau Spectacle Amiens a été mis à jour le 2024-09-17 par OT D’AMIENS