Hypnotic Studio Raspail Paris

L’hypnose devient une expérience collective, musicale et sensorielle au Studio Raspail.

Après avoir accompagné des millions de personnes grâce à ses séances d’hypnose en ligne, Benjamin Lubszynski crée aujourd’hui HYPNOTIC, un spectacle immersif où l’hypnose devient une expérience vécue en commun. Cette création transforme la salle entière en espace de méditation, d’imagination et de rêve éveillé. La transe dans ce qu’elle a de plus doux et poétique. Avec la chanteuse Joe Corcia, et le pianiste Kellian Camus.

Pièce de théâtre au Studio Raspail – Hypnotic.

Du mardi 05 mai 2026 au mardi 09 juin 2026 :

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T01:59:59+02:00

Date(s) :

Studio Raspail 216 boulevard Raspail 75004 ThéâtreParis

https://studioraspail.com/hypnotic



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