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Hypnotic Studio Raspail Paris

Hypnotic Studio Raspail Paris

Hypnotic Studio Raspail Paris mardi 5 mai 2026.

Lieu : Studio Raspail

Adresse : 216 boulevard Raspail

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

L’hypnose devient une expérience collective, musicale et sensorielle au Studio Raspail.

Après avoir accompagné des millions de personnes grâce à ses séances d’hypnose en ligne, Benjamin Lubszynski crée aujourd’hui HYPNOTIC, un spectacle immersif où l’hypnose devient une expérience vécue en commun. Cette création transforme la salle entière en espace de méditation, d’imagination et de rêve éveillé. La transe dans ce qu’elle a de plus doux et poétique. Avec la chanteuse Joe Corcia, et le pianiste Kellian Camus.

Pièce de théâtre au Studio Raspail – Hypnotic.
Du mardi 05 mai 2026 au mardi 09 juin 2026 :
payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T01:59:59+02:00
Date(s) :

Studio Raspail 216 boulevard Raspail  75004 ThéâtreParis
https://studioraspail.com/hypnotic


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