IA, démocratie et souveraineté : ce que révèle vraiment notre dépendance numérique, La Poste Siège, Paris

IA, démocratie et souveraineté : ce que révèle vraiment notre dépendance numérique Vendredi 17 avril, 08h30 La Poste Siège Paris

Sur inscription, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T08:30:00+02:00 – 2026-04-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T08:30:00+02:00 – 2026-04-17T11:30:00+02:00

Hub France IA vous propose en avant-première la présentation du livre blanc « IA, Démocratie & Souveraineté » réalisé pendant 1 an par plusieurs de nos acteurs experts.

Celui-ci a pour but de mener la réflexion sur la place et l’impact de l’intelligence artificielle sur la démocratie.

​ Lieu : Locaux de La Poste Groupe

​+30 entretiens ont été menés avec des décideurs

​+40 retours qualifiés ont été recueillis auprès de l’écosystème

​Plusieurs lectures ont conduit cette réflexion.

​Pour l’occasion, la programmation suivante :

​8h30 – 8h45 : Accueil des participants

​8h45 – 8h55 : Introduction et mots d’accueil par

​Caroline Chopinaud, Directrice Générale – Hub France IA

​Matthieu Olivier, Directeur Transformation & Innovation Data & IA Groupe – La Poste

​Samuel Jaïs, Co-Founder & General Manager France – Sigma Nova

​8h55 – 9h05 : Intervention de Guillaume Grallet, Rédacteur en chef du service sciences et tech du Point et auteur du livre « Pionniers : Voyage aux frontières de l’intelligence artificielle » – prix du livre d’Économie 2025

​9h05 – 9h45 – Table ronde : « IA, démocratie & souveraineté : ce que révèle vraiment notre dépendance numérique » animée par François Germinet, Ex-président de CY Cergy Paris Université & Directeur de la chaire « Prospectives, imaginaires et politiques publiques » avec les contributeurs principaux du livre blanc.

​Ariane Cronel, Prospectiviste

​Matthieu Olivier, Directeur Transformation & Innovation Data & IA – La Poste Groupe

​Hugo de Gentile, Entrepreneur

​Thomas Epalle, Fondateur & Directeur Général – Magic Lemp

​9h45 – 10h : Keynote de clôture par Emmanuelle Roux, Conseillère auprès du Directeur Général de l’IGN – L’Institut National de l’information Géographique et forestière

​10h : Petit Déjeuner et networking

La Poste Siège 9 Rue du Colonel Pierre Avia paris Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://luma.com/kv3dnsnf »}]

​Hub France IA vous propose en avant-première la présentation du livre blanc « IA, Démocratie & Souveraineté » réalisé pendant 1 an par plusieurs de nos acteurs experts. Intelligence artificielle démocratie

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