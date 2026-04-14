IA, démocratie et souveraineté : ce que révèle vraiment notre dépendance numérique, La Poste Siège, Paris
IA, démocratie et souveraineté : ce que révèle vraiment notre dépendance numérique, La Poste Siège, Paris vendredi 17 avril 2026.
IA, démocratie et souveraineté : ce que révèle vraiment notre dépendance numérique Vendredi 17 avril, 08h30 La Poste Siège Paris
Sur inscription, gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T08:30:00+02:00 – 2026-04-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T08:30:00+02:00 – 2026-04-17T11:30:00+02:00
Hub France IA vous propose en avant-première la présentation du livre blanc « IA, Démocratie & Souveraineté » réalisé pendant 1 an par plusieurs de nos acteurs experts.
Celui-ci a pour but de mener la réflexion sur la place et l’impact de l’intelligence artificielle sur la démocratie.
Lieu : Locaux de La Poste Groupe
+30 entretiens ont été menés avec des décideurs
+40 retours qualifiés ont été recueillis auprès de l’écosystème
Plusieurs lectures ont conduit cette réflexion.
Pour l’occasion, la programmation suivante :
8h30 – 8h45 : Accueil des participants
8h45 – 8h55 : Introduction et mots d’accueil par
Caroline Chopinaud, Directrice Générale – Hub France IA
Matthieu Olivier, Directeur Transformation & Innovation Data & IA Groupe – La Poste
Samuel Jaïs, Co-Founder & General Manager France – Sigma Nova
8h55 – 9h05 : Intervention de Guillaume Grallet, Rédacteur en chef du service sciences et tech du Point et auteur du livre « Pionniers : Voyage aux frontières de l’intelligence artificielle » – prix du livre d’Économie 2025
9h05 – 9h45 – Table ronde : « IA, démocratie & souveraineté : ce que révèle vraiment notre dépendance numérique » animée par François Germinet, Ex-président de CY Cergy Paris Université & Directeur de la chaire « Prospectives, imaginaires et politiques publiques » avec les contributeurs principaux du livre blanc.
Ariane Cronel, Prospectiviste
Matthieu Olivier, Directeur Transformation & Innovation Data & IA – La Poste Groupe
Hugo de Gentile, Entrepreneur
Thomas Epalle, Fondateur & Directeur Général – Magic Lemp
9h45 – 10h : Keynote de clôture par Emmanuelle Roux, Conseillère auprès du Directeur Général de l’IGN – L’Institut National de l’information Géographique et forestière
10h : Petit Déjeuner et networking
La Poste Siège 9 Rue du Colonel Pierre Avia paris Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://luma.com/kv3dnsnf »}]
Hub France IA vous propose en avant-première la présentation du livre blanc « IA, Démocratie & Souveraineté » réalisé pendant 1 an par plusieurs de nos acteurs experts. Intelligence artificielle démocratie
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