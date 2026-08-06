Ici, nos savoir-faire Fabrique de parapluies François Poitiers
mercredi 21 octobre 2026 · Poitiers
Informations pratiques
Poitiers
Ici, nos savoir-faire Fabrique de parapluies François
137 Grand’Rue Poitiers Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-21
La Fabrique de Parapluies François vous propose de découvrir un métier rare de fabricant et réparateur de parapluies et ombrelles, à travers sa boutique et son atelier toujours au même endroit depuis 144 ans au 137 grand rue 86000 Poitiers. .
137 Grand’Rue Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 41 18 77 parapluie.artisanal@gmail.com
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English : Ici, nos savoir-faire Fabrique de parapluies François
L’événement Ici, nos savoir-faire Fabrique de parapluies François Poitiers a été mis à jour le 2026-08-06 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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