Informations pratiques

Poitiers

Ici, nos savoir-faire Fabrique de parapluies François

137 Grand’Rue Poitiers Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 11:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-21

La Fabrique de Parapluies François vous propose de découvrir un métier rare de fabricant et réparateur de parapluies et ombrelles, à travers sa boutique et son atelier toujours au même endroit depuis 144 ans au 137 grand rue 86000 Poitiers. .

137 Grand’Rue Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 41 18 77 parapluie.artisanal@gmail.com

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English : Ici, nos savoir-faire Fabrique de parapluies François

L’événement Ici, nos savoir-faire Fabrique de parapluies François Poitiers a été mis à jour le 2026-08-06 par CRT Nouvelle-Aquitaine