AGENDA · Mirebeau
Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie Mirebeau
mardi 27 octobre 2026 · Mirebeau
Informations pratiques
Mirebeau
Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie
6 Rue de la Communauté Mirebeau Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
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6 Rue de la Communauté Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine communication@stivent.fr
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English : Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie Mirebeau a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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