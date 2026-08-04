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Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie Mirebeau

mardi 27 octobre 2026 · Mirebeau

Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie Mirebeau

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
6 Rue de la Communauté
Ville
86110 Mirebeau
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Mirebeau

Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie

6 Rue de la Communauté Mirebeau Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

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6 Rue de la Communauté Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine   communication@stivent.fr

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie Mirebeau a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine

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