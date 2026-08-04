Informations pratiques

Mirebeau

Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie

6 Rue de la Communauté Mirebeau Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

.

6 Rue de la Communauté Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine communication@stivent.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Stivent Industrie Mirebeau a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine