Idylle, Maison d’éducation de la Légion d’honneur, Saint-Denis

Idylle Dimanche 31 mai, 11h00 Maison d’éducation de la Légion d’honneur Seine-Saint-Denis

À partir de 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:30:00+02:00

Des chansons d’amour françaises de trois siècles, entrecoupées de solos de luth réfléchis, constituent une Idylle pour la mezzo-soprano Lea Desandre et le luthiste Thomas Dunford. Comme ils l’expliquent : « Les émotions de l’amour sont explorées sous différentes formes – langueur, désir, fascination, bonheur ». Le mot « idylle », qui évoque une expérience heureuse et tranquille, provient de la Grèce antique et de la poésie sur un thème pastoral.

Lea Desandre et Thomas Dunford tissent un fil thématique et musical entre les époques et les styles. Ce programme est une véritable plongée dans la tradition de la chanson française à travers les époques. De Marc-Antoine Charpentier à Claude Debussy en passant par Offenbach et Barbara, tous ces compositeurs inspirés se retrouvent autour de leur amour du chant.

Nommée Révélation lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2017, Lea Desandre se produit régulièrement auprès de chefs et de musiciens prestigieux, dans les salles et festivals du monde entier. Thomas Dunford est le fondateur et chef de l’ensemble Jupiter dont le tout premier concert a été donné au Festival de Saint-Denis et avec lequel il donne régulièrement des concerts en Europe et aux États-Unis.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur 5, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Lea Desandre, Thomas Dunford Concert Luth

© Julien Benhamou