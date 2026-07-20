Il est Vilaine + Douran SMAC Paloma Nîmes
vendredi 16 octobre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Il est Vilaine + Douran
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Voila dix ans qu’Il Est Vilaine allument les dancefloors avec un son électro teinté de rock salace qui évoque plus le New York des Bush Tetras ou le Tokyo de YMO que les galettes de Pont Aven.
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
For the past ten years, Il Est Vilaine has been setting dance floors ablaze with an electro sound tinged with raunchy rock that evokes the New York of the Bush Tetras or the Tokyo of YMO more than the records from Pont-Aven.
L’événement Il est Vilaine + Douran Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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