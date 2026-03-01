Il était une autre fois (Jeune public) Théo Théâtre PARIS
Il était une autre fois (Jeune public) Théo Théâtre PARIS samedi 7 mars 2026.
Et si le chaperon rouge n’avait pas rencontré le loup mais Aladdin, et s’ils étaient partis sur la lune…
Et si le loup était végétarien et tombait amoureux de la belle au bois dormant…
Venez voir la vie que les héros de notre enfance auraient pu vivre si les contes avaient dérapé.
S’il y avait eu un « il était une « autre » fois ».
Tranche d’âge
À partir de 5 ans
DURÉE
0h55
COMPAGNIE
La Strada
ARTISTES
Léonard Courbier, Pauline Crépin, Hélène Dieulot, Quentin Le Meur, Océane Peillon, Gabriel Touzelin
Un spectacle d’improvisation pour les enfants, qui réécrit vos contes !
Le samedi 02 mai 2026
de 14h30 à 15h25
Le samedi 18 avril 2026
de 14h30 à 15h25
Le mercredi 08 avril 2026
de 14h30 à 15h25
Le samedi 04 avril 2026
de 14h30 à 15h25
Le mercredi 25 mars 2026
de 14h30 à 15h25
Le samedi 21 mars 2026
de 14h30 à 15h25
Le samedi 07 mars 2026
de 14h30 à 15h25
Le mercredi 11 mars 2026
de 14h30 à 15h25
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-07T15:30:00+01:00
fin : 2026-05-02T18:25:00+02:00
Date(s) : 2026-03-07T14:30:00+02:00_2026-03-07T15:25:00+02:00;2026-03-11T14:30:00+02:00_2026-03-11T15:25:00+02:00;2026-03-21T14:30:00+02:00_2026-03-21T15:25:00+02:00;2026-03-25T14:30:00+02:00_2026-03-25T15:25:00+02:00;2026-04-04T14:30:00+02:00_2026-04-04T15:25:00+02:00;2026-04-08T14:30:00+02:00_2026-04-08T15:25:00+02:00;2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T15:25:00+02:00;2026-05-02T14:30:00+02:00_2026-05-02T15:25:00+02:00
Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS
https://www.theotheatre.com/programmation/il-etait-une-autre-fois +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
Afficher la carte du lieu Théo Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire