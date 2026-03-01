Il était une autre fois (Jeune public) Théo Théâtre PARIS

Et si le chaperon rouge n’avait pas rencontré le loup mais Aladdin, et s’ils étaient partis sur la lune…

Et si le loup était végétarien et tombait amoureux de la belle au bois dormant…

Venez voir la vie que les héros de notre enfance auraient pu vivre si les contes avaient dérapé.

S’il y avait eu un « il était une « autre » fois ».

Tranche d’âge

À partir de 5 ans

DURÉE

0h55

COMPAGNIE

La Strada

ARTISTES

Léonard Courbier, Pauline Crépin, Hélène Dieulot, Quentin Le Meur, Océane Peillon, Gabriel Touzelin

Un spectacle d’improvisation pour les enfants, qui réécrit vos contes !

Le samedi 02 mai 2026

de 14h30 à 15h25

Le samedi 18 avril 2026

de 14h30 à 15h25

Le mercredi 08 avril 2026

de 14h30 à 15h25

Le samedi 04 avril 2026

de 14h30 à 15h25

Le mercredi 25 mars 2026

de 14h30 à 15h25

Le samedi 21 mars 2026

de 14h30 à 15h25

Le samedi 07 mars 2026

de 14h30 à 15h25

Le mercredi 11 mars 2026

de 14h30 à 15h25

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/il-etait-une-autre-fois +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



