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Paula Rosolen – Artist talk et performance Maison Heinrich Heine Paris

Paula Rosolen – Artist talk et performance Maison Heinrich Heine Paris

Paula Rosolen – Artist talk et performance Maison Heinrich Heine Paris mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27c Bd Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : <p>Entré gratuit | inscription conseillée</p>

À l’issue de sa résidence à la Cité Internationale des Arts,
l’artiste et chorégraphe Paula Rosolen ouvre au public son travail de
recherche en cours avec CRASH TEST #7 : ICONICA, suivi d’un moment de
discussion.

Avec ICONICA, Paula Rosolen met à l’honneur des femmes qui
ont marqué l’histoire — artistes et penseuses dont les contributions ont
été minimisées ou oubliées. À travers une performance mêlant corps,
mémoire et transmission, elle redonne une présence contemporaine à ces
figures invisibilisées.

Une soirée pour découvrir un projet artistique en train de se faire
et échanger autour des enjeux de visibilité, de création et de
transmission.

À l’issue de sa résidence à la Cité Internationale des Arts, l’artiste et chorégraphe Paula Rosolen ouvre au public son travail de recherche en cours avec CRASH TEST #7 : ICONICA, suivi d’un moment de discussion.
Le mercredi 15 avril 2026
de 19h00 à 19h00
gratuit

Entré gratuit | inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdan  75014 Paris
https://www.facebook.com/events/895994243262175/permalink/895994256595507 https://www.facebook.com/events/895994243262175/permalink/895994256595507


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