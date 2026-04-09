À l’issue de sa résidence à la Cité Internationale des Arts,

l’artiste et chorégraphe Paula Rosolen ouvre au public son travail de

recherche en cours avec CRASH TEST #7 : ICONICA, suivi d’un moment de

discussion.

Avec ICONICA, Paula Rosolen met à l’honneur des femmes qui

ont marqué l’histoire — artistes et penseuses dont les contributions ont

été minimisées ou oubliées. À travers une performance mêlant corps,

mémoire et transmission, elle redonne une présence contemporaine à ces

figures invisibilisées.

Une soirée pour découvrir un projet artistique en train de se faire

et échanger autour des enjeux de visibilité, de création et de

transmission.

À l’issue de sa résidence à la Cité Internationale des Arts, l’artiste et chorégraphe Paula Rosolen ouvre au public son travail de recherche en cours avec CRASH TEST #7 : ICONICA, suivi d’un moment de discussion.

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h00 à 19h00

gratuit

Entré gratuit | inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdan 75014 Paris

https://www.facebook.com/events/895994243262175/permalink/895994256595507 https://www.facebook.com/events/895994243262175/permalink/895994256595507



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