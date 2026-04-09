Paula Rosolen – Artist talk et performance Maison Heinrich Heine Paris
Paula Rosolen – Artist talk et performance Maison Heinrich Heine Paris mercredi 15 avril 2026.
À l’issue de sa résidence à la Cité Internationale des Arts,
l’artiste et chorégraphe Paula Rosolen ouvre au public son travail de
recherche en cours avec CRASH TEST #7 : ICONICA, suivi d’un moment de
discussion.
Avec ICONICA, Paula Rosolen met à l’honneur des femmes qui
ont marqué l’histoire — artistes et penseuses dont les contributions ont
été minimisées ou oubliées. À travers une performance mêlant corps,
mémoire et transmission, elle redonne une présence contemporaine à ces
figures invisibilisées.
Une soirée pour découvrir un projet artistique en train de se faire
et échanger autour des enjeux de visibilité, de création et de
transmission.
À l’issue de sa résidence à la Cité Internationale des Arts, l’artiste et chorégraphe Paula Rosolen ouvre au public son travail de recherche en cours avec CRASH TEST #7 : ICONICA, suivi d’un moment de discussion.
Le mercredi 15 avril 2026
de 19h00 à 19h00
gratuit
Entré gratuit | inscription conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdan 75014 Paris
https://www.facebook.com/events/895994243262175/permalink/895994256595507 https://www.facebook.com/events/895994243262175/permalink/895994256595507
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