Laval

Illusions , au ZOOM

21 rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Exposition scientifique sur les illusions

Du 30 mai au 20 septembre 2026, vous êtes bel et bien convié·e·s à mettre vos sens en porte-à-faux au ZOOM. L’exposition ILLUSIONS vous invite à tester votre lucidité et tenter de faire entendre raison à votre cerveau en le poussant dans ses retranchements.

Les illusions naissent d’interprétations erronées du cerveau. Semblant parfois surréalistes, voire dénuées de sens, elles nous interrogent sur les limites de notre cerveau et permettent d’en apprendre plus sur son fonctionnement. Préparez-vous à changer de perception et à en faire voir de toutes les couleurs à votre cerveau.

Devenir invisible en mettant la Tête dans le plat , être capable de voir à l’œil nu les ondes de la Guitare stroboscopique , ou encore rapetisser en prenant place sur une Chaise de géant·e … Le parcours s’annonce mouvementé (pour vos sens, pas d’inquiétude), ludique, interactif et surtout insolite. Vous n’y verrez que de feu ! .

21 rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr

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English :

Science exhibition on illusions

L’événement Illusions , au ZOOM Laval a été mis à jour le 2026-04-27 par CDT53