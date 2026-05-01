Illusions , au ZOOM Laval
Illusions , au ZOOM Laval samedi 30 mai 2026.
Laval
Illusions , au ZOOM
21 rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Exposition scientifique sur les illusions
Du 30 mai au 20 septembre 2026, vous êtes bel et bien convié·e·s à mettre vos sens en porte-à-faux au ZOOM. L’exposition ILLUSIONS vous invite à tester votre lucidité et tenter de faire entendre raison à votre cerveau en le poussant dans ses retranchements.
Les illusions naissent d’interprétations erronées du cerveau. Semblant parfois surréalistes, voire dénuées de sens, elles nous interrogent sur les limites de notre cerveau et permettent d’en apprendre plus sur son fonctionnement. Préparez-vous à changer de perception et à en faire voir de toutes les couleurs à votre cerveau.
Devenir invisible en mettant la Tête dans le plat , être capable de voir à l’œil nu les ondes de la Guitare stroboscopique , ou encore rapetisser en prenant place sur une Chaise de géant·e … Le parcours s’annonce mouvementé (pour vos sens, pas d’inquiétude), ludique, interactif et surtout insolite. Vous n’y verrez que de feu ! .
21 rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Science exhibition on illusions
L’événement Illusions , au ZOOM Laval a été mis à jour le 2026-04-27 par CDT53
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- cinqtrois Jam session Laval 7 mai 2026
- Fête de l’Estampe La Maison Rigolote Laval 9 mai 2026
- Les coccinelles s’invitent au jardin Laval 13 mai 2026
- Les oiseaux nicheurs du Bois de L’Huisserie Laval 16 mai 2026
- Déjeuner Croisière bucolique Laval 17 mai 2026