Illustrations vivantes, Musée de la Figurine, Compiègne

Illustrations vivantes Samedi 23 mai, 20h30, 21h15, 22h00, 22h45, 23h30 Musée de la Figurine Oise

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de l’ouverture du nouveau musée de la Figurine, un week-end inaugural animé par plusieurs temps artistiques en collaboration avec le Théâtre à Moustaches est proposé. Le public est invité à découvrir ce nouvel écrin au travers d’illustrations vivantes le samedi pour la Nuit européenne des musées puis le dimanche.

Musée de la Figurine 1 place d’Orléans 60200 Compiègne Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 https://www.musees-compiegne.fr Au travers d’une collection unique, riche de quelques 155 000 pièces, ce musée raconte l’histoire de la Figurine à travers son histoire, ses usages, ses techniques de fabrication et les imaginaires qu’elle inspire. Qu’elle soit objet d’art, élément de jeu ou témoin d’un savoir-faire, pièce isolée ou mise en scène dans des dioramas, la figurine continue de fasciner.

À l’occasion de l’ouverture du nouveau musée de la Figurine, un week-end inaugural animé par plusieurs temps artistiques en collaboration avec le Théâtre à Moustaches est proposé. Le public est à ce…

© le Théâtre à Moustaches