« Ils furent comptés pour rien » au fort de la Motte-Giron, Fort de la Motte-Giron, Dijon

Informations pratiques

« Ils furent comptés pour rien » au fort de la Motte-Giron Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Fort de la Motte-Giron Côte-d’Or

Gratuit, réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

« Ils » ce sont ceux qui avaient 20 ans en 1914.

Ce sont ces femmes et ces hommes, à qui la paix n’a jamais rendu leur vie d’avant, mais que personne n’a remercié, dont personne n’a écouté les pleurs, et dont personne, bientôt, ne se souviendra…

Elle est sa marraine de guerre, il est son filleul,

Elle est de la campagne, il est de Dijon.

Elle est paysanne, il est fils de commerçant.

Elle est à l’arrière, il se bat à Verdun.

Cette guerre qui les a réunis au travers des lettres échangées, va t’elle, malgré son horreur, leur apporter un avenir meilleur ?

Ce lien, construit au fil des émotions partagées, va t’il se rompre ou résister ?

Compagnie « Au fil des Chats »

Auteure et Metteure en scène : Sonja Fuchs,

Comédiens : Claudine Chapuis-Fleury et Emmanuel Fleury,

Régisseur son et lumière : Jean-Jacques Ignart.

Fort de la Motte-Giron Chemin du Fort de la Motte-Giron, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://patrimoine.dijon.fr »}] Construit de 1875 à 1876, ce fort servait de base arrière permettant de couvrir les autres forts. Il abrite les troupes durant le conflit de 14-18, puis des prisonniers.

«Ils furent comptés pour rien, histoire vraie de Marguerite, marraine de guerre».

© au fil des chats