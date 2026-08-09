Ils partagent leur passion ! : la Compagnie Merlot Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Informations pratiques

en présence d’interprètes LSF/FR

La bibliothèque a envie de vos faire découvrir les passions de ceux ou celles qui habitent ou travaillent dans le 9e. Les comédiens de la Compagnie Merlot sont nos premiers invités.

La Compagnie Merlot est une troupe fondée en 2018 par une bande de copains mus par l’envie d’explorer ensemble les sentiers extraordinaires de l’improvisation théâtrale. Quel sont les parcours des comédiens ? Qu’est-ce qui les conduit à improviser plutôt qu’à apprendre un texte ? Qu’est-ce qui leur donne envie de former de nouveaux acteurs ?

Venez découvrir la Compagnie Merlot et leur passion pour le théâtre d’improvisation !

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



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