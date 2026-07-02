Ilyes Djadel null Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

samedi 22 mai 2027 · null Place de Gaulle et de la Résistance · Belfort

Informations pratiques

Belfort

Ilyes Djadel

null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 20:00:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Ilyes Djadel en spectacle à Belfort et Chalon-sur-Saône en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Après le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle. Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter ! .

null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ilyes Djadel

L’événement Ilyes Djadel Belfort a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)