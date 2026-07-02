Ilyes Djadel null Place de Gaulle et de la Résistance Belfort
samedi 22 mai 2027 · null Place de Gaulle et de la Résistance · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Ilyes Djadel
null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:00:00
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Ilyes Djadel en spectacle à Belfort et Chalon-sur-Saône en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Après le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle. Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter ! .
null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ilyes Djadel
L’événement Ilyes Djadel Belfort a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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