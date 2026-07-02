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Ilyes Djadel null Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

samedi 22 mai 2027 · null Place de Gaulle et de la Résistance · Belfort

Informations pratiques

Début
samedi 22 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
null Place de Gaulle et de la Résistance
Adresse
La Maison du Peuple
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif

Belfort

Ilyes Djadel

null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:00:00
fin : 2027-05-22

Date(s) :
2027-05-22

Ilyes Djadel en spectacle à Belfort et Chalon-sur-Saône en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Après le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle. Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter !   .

null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Ilyes Djadel

L’événement Ilyes Djadel Belfort a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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