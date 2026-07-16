Image par image : recomposition photographique, Les Trois Bains, Paris

Informations pratiques

Image par image : recomposition photographique Samedi 12 septembre, 14h00 Les Trois Bains Paris

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Image par image est un projet par Latent.e explorant la photographie comme un médium reproductible, transformable et temporel, au-delà de l’image fixe. À la croisée de la photographie, du collage et du cinéma expérimental, il se penche sur les usages contemporains des archives photographiques : comment une image existante peut être réinterprétée, recomposée et mise en mouvement pour produire de nouveaux récits visuels.

Ce cycle d’ateliers s’articule autour de deux modules complémentaires. La première est consacrée à la recomposition photographique à partir d’images existantes et d’archives : elle explore la sélection, la fragmentation et le montage comme autant de moyens pour interroger la construction du sens et la circulation des images. La seconde traduit ces images recomposées à travers le processus du cyanotype historique, mis en séquence par l’animation image par image, faisant dialoguer photographie sans caméra, pré-cinéma et pratiques contemporaines de l’image en mouvement.

Les ateliers sont ouverts aux étudiants, aux artistes et aux participants curieux, et mettent l’accent sur une pédagogie du regard et de la création : manipulation d’images sur le terrain, réflexion critique et contexte historique. Tous les matériaux sont fournis.

Développé par Latent.e, une association à but non lucratif fondée à Paris en 2025 qui explore la photographie comme médium matériel, temporel et évolutif à travers le collage, les processus alternatifs et l’image en mouvement.

Les Trois Bains 80 rue des Vignoles Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France https://les3bains.fr/ https://www.instagram.com/lestroisbains [{« type »: « email », « value »: « latent.e.asso@gmail.com »}] Les Trois Bains sont un collectif d’une quinzaine de photographes réunis autour d’un laboratoire argentique dans le 20e arrondissement de Paris.

Notre mission première est la production. Chaque membre vient pour travailler sur ses projets personnels — développement, tirage, recherche sur les procédés historiques.

Notre mission seconde est la transmission. Nous initions le public à la photographie argentique à travers des ateliers rigoureux, animés par les membres du collectif et par des praticiens invités. Chaque atelier est développé et testé en interne avant d’être proposé au public. Ligne métro 9 : Buzenval / 2 : Avron

Bus

Image par image est un projet de Latent.e qui explore la photographie comme un médium reproductible, transformable et temporel, au-delà de l’image fixe. Au point de rencontre de la photographie,

© Natasha Guy