Imagerie populaire et jeux de l’oie au XVIIIe siècle, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet

Imagerie populaire et jeux de l’oie au XVIIIe siècle Samedi 23 mai, 20h00 Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’initiative d’une visiteuse et collectionneuse de papiers dominotés, nous présenterons d’exceptionnels jeux de l’oie du XVIIIe siècle, évoquerons les métiers de l’imagerie populaire et les techniques de fabrication, illustrées par divers très beaux objets du quotidien de cette époque, dont les jeux de l’Oie des collections municipales.

Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Place du Roi de Rome, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034450 https://rambouillet.fr/annuaire/palais-du-roi-de-rome-musee-dart-et-dhistoire Le palais du Roi de Rome accueille le musée municipal de la ville de Rambouillet. A l’espace d’accueil est rappelée l’évolution historique et architecturale de la ville.

Le RDC présente les collections permanentes, dont quelques-uns des 2400 jeux de l’oie que possède la ville.

A l’étage sont organisées 4 expositions temporaires par an autour de thématiques telles que l’architecture et le patrimoine, les arts plastiques, la photographie, l’art animalier, l’Empire.

Le palais accueille également un espace dédié aux ateliers pédagogiques. De plus, dans le jardin du palais se trouve le pavillon du Verger, avec sa salle des médaillons récemment restaurée, ainsi qu’un espace d’interprétation. Gare SNCF Ligne N – Rambouillet.

Exposition « Imagerie populaire et jeux de l’oie au XVIIIe siècle »

© Ville de Rambouillet