Immersion dans la bibliothèque palatiale impériale, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Immersion dans la bibliothèque palatiale impériale 5 et 6 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Une visite de la galerie de Diane, transformée en bibliothèque sous Napoléon III pour réunir les collections constituées à Fontainebleau par Napoléon Ier en 1807 et enrichies tout-au-long du XIXe siècle. Riche de plus de 20 000 volumes, la bibliothèque était fréquentée par les occupants du palais et les invités. Aujourd’hui accessibles aux chercheurs spécialisés, quelques livres extraits des imposantes armoires seront exceptionnellement présentées au public.

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art