Immobile et rebondi #1, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Immobile et rebondi #1 Samedi 27 février 2027, 10h30, 16h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

6 à 9 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-27T10:30:00+01:00 – 2027-02-27T11:00:00+01:00

Fin : 2027-02-27T16:30:00+01:00 – 2027-02-27T17:00:00+01:00

Comment naissent les idées ? Que deviennent les dessins ratés, les essais abandonnés ou les rêves laissés de côté ?

Coincé dans un univers figé en noir et blanc, Immobile est un artiste en panne d’inspiration. À ses pieds surgit Rebondi, étrange créature née de croquis oubliés et d’élans inachevés. Coloré, espiègle et débordant d’imagination, il va peu à peu entraîner Immobile dans un monde en mouvement où tout devient possible.

Entre danse, cirque, acrobaties et dessin, Immobile & Rebondi raconte avec humour et poésie la naissance de la créativité. Au fil de leurs aventures, les deux personnages apprennent à accueillir l’erreur, à oser essayer et à transformer chaque hésitation en nouvelle découverte.

Porté par le chorégraphe Sylvère Lamotte et l’illustratrice jeunesse Betty Bone, ce spectacle visuel et accessible à tous célèbre l’imagination sous toutes ses formes.

Une parenthèse joyeuse, colorée et pleine de fantaisie pour les tout-petits comme pour les grands rêveurs.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Immobile, artiste en panne d’inspiration, rencontre Rebondi, créature née de croquis oubliés. Entre danse, cirque et dessin, ils célèbrent avec poésie la naissance de la créativité…

Lili Romanet