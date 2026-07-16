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Immobile et rebondi #1, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

samedi 27 février 2027 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy

Immobile et rebondi #1, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Début
samedi 27 février 2027
Fin
samedi 27 février 2027
Lieu
Conservatoire Léo Delibes
Adresse
59 rue Martre, 92110 Clichy
Ville
92110 Clichy
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
6 à 9 €

Immobile et rebondi #1 Samedi 27 février 2027, 10h30, 16h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

6 à 9 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-27T10:30:00+01:00 – 2027-02-27T11:00:00+01:00
Fin : 2027-02-27T16:30:00+01:00 – 2027-02-27T17:00:00+01:00

Comment naissent les idées ? Que deviennent les dessins ratés, les essais abandonnés ou les rêves laissés de côté ?
Coincé dans un univers figé en noir et blanc, Immobile est un artiste en panne d’inspiration. À ses pieds surgit Rebondi, étrange créature née de croquis oubliés et d’élans inachevés. Coloré, espiègle et débordant d’imagination, il va peu à peu entraîner Immobile dans un monde en mouvement où tout devient possible.
Entre danse, cirque, acrobaties et dessin, Immobile & Rebondi raconte avec humour et poésie la naissance de la créativité. Au fil de leurs aventures, les deux personnages apprennent à accueillir l’erreur, à oser essayer et à transformer chaque hésitation en nouvelle découverte.
Porté par le chorégraphe Sylvère Lamotte et l’illustratrice jeunesse Betty Bone, ce spectacle visuel et accessible à tous célèbre l’imagination sous toutes ses formes.
Une parenthèse joyeuse, colorée et pleine de fantaisie pour les tout-petits comme pour les grands rêveurs.

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Immobile, artiste en panne d’inspiration, rencontre Rebondi, créature née de croquis oubliés. Entre danse, cirque et dessin, ils célèbrent avec poésie la naissance de la créativité…

Lili Romanet

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