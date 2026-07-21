Immobile et rebondi #1 conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Comment naissent les idées ? Que deviennent les

dessins ratés, les essais abandonnés ou les rêves laissés de côté ?

Coincé dans un univers figé en noir et blanc, Immobile

est un artiste en panne d’inspiration. À ses pieds surgit Rebondi, étrange

créature née de croquis oubliés et d’élans inachevés. Coloré, espiègle et

débordant d’imagination, il va peu à peu entraîner Immobile dans un monde en

mouvement où tout devient possible.

Entre danse, cirque, acrobaties et dessin, Immobile

& Rebondi raconte avec humour et poésie la naissance de la créativité. Au fil

de leurs aventures, les deux personnages apprennent à accueillir l’erreur, à

oser essayer et à transformer chaque hésitation en nouvelle découverte.

Porté par le chorégraphe Sylvère Lamotte et

l’illustratrice jeunesse Betty Bone, ce spectacle visuel et accessible à tous

célèbre l’imagination sous toutes ses formes.

Une parenthèse joyeuse, colorée et pleine de fantaisie

pour les tout-petits comme pour les grands rêveurs.

Immobile, artiste en panne d’inspiration, rencontre Rebondi, créature née de croquis oubliés. Entre danse, cirque et dessin, ils célèbrent avec poésie la naissance de la créativité et le droit à l’erreur.

Le lundi 22 février 2027

de à

payant Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début :

fin :

Date(s) : 2027-02-22T00:00:00+02:00_2027-02-22T23:59:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5650&lng=1



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