Immobile et rebondi #1 conservatoire Léo Delibes Clichy
conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Comment naissent les idées ? Que deviennent les
dessins ratés, les essais abandonnés ou les rêves laissés de côté ?
Coincé dans un univers figé en noir et blanc, Immobile
est un artiste en panne d’inspiration. À ses pieds surgit Rebondi, étrange
créature née de croquis oubliés et d’élans inachevés. Coloré, espiègle et
débordant d’imagination, il va peu à peu entraîner Immobile dans un monde en
mouvement où tout devient possible.
Entre danse, cirque, acrobaties et dessin, Immobile
& Rebondi raconte avec humour et poésie la naissance de la créativité. Au fil
de leurs aventures, les deux personnages apprennent à accueillir l’erreur, à
oser essayer et à transformer chaque hésitation en nouvelle découverte.
Porté par le chorégraphe Sylvère Lamotte et
l’illustratrice jeunesse Betty Bone, ce spectacle visuel et accessible à tous
célèbre l’imagination sous toutes ses formes.
Une parenthèse joyeuse, colorée et pleine de fantaisie
pour les tout-petits comme pour les grands rêveurs.
Immobile, artiste en panne d’inspiration, rencontre Rebondi, créature née de croquis oubliés. Entre danse, cirque et dessin, ils célèbrent avec poésie la naissance de la créativité et le droit à l’erreur.
Le lundi 22 février 2027
de à
payant Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début :
fin :
Date(s) : 2027-02-22T00:00:00+02:00_2027-02-22T23:59:00+02:00
conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5650&lng=1
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