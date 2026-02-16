Informations pratiques

Loches

Impossible

Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Spectacle de magie Impossible de Grégo & Cécile, illusionnistes.

Impossible n.m. Ce qui ne peut être, ce qui dépasse l’entendement ou les lois de la nature.

Pour certains une limite, pour Grégo et Cécile un terrain de jeu !

Et si le temps d’une soirée vous vous laissiez embarquer dans l’univers magique de ces illusionnistes ? Avec leur nouveau spectacle Impossible, la frontière entre le réel et l’imaginaire s’efface.

À travers des numéros interactifs de magie de scène, de grandes illusions, le duo vous invite à questionner vos certitudes. Avec poésie, humour et complicité, ils transforment l’impossible en un moment de partage inoubliable. 16 .

Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Impossible magic show by Gréggo & Cécile, magicians.

L’événement Impossible Loches a été mis à jour le 2026-08-12 par ADT 37