Impossible Loches
samedi 24 octobre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Impossible
Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Spectacle de magie Impossible de Grégo & Cécile, illusionnistes.
Impossible n.m. Ce qui ne peut être, ce qui dépasse l’entendement ou les lois de la nature.
Pour certains une limite, pour Grégo et Cécile un terrain de jeu !
Et si le temps d’une soirée vous vous laissiez embarquer dans l’univers magique de ces illusionnistes ? Avec leur nouveau spectacle Impossible, la frontière entre le réel et l’imaginaire s’efface.
À travers des numéros interactifs de magie de scène, de grandes illusions, le duo vous invite à questionner vos certitudes. Avec poésie, humour et complicité, ils transforment l’impossible en un moment de partage inoubliable. 16 .
Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Impossible magic show by Gréggo & Cécile, magicians.
L’événement Impossible Loches a été mis à jour le 2026-08-12 par ADT 37
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