Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Impression 3D

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-25

Tout public

Apprenez à modéliser, puis à imprimer en 3D !

Dès 8 ans et enfant accompagné en dessous de 14 ans Merci de ne pas compter l’accompagnant lors de l’inscription. .

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Impression 3D

L’événement Impression 3D Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne