Impression 3D Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne
jeudi 9 juillet 2026 · Médiathèque Diderot · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Impression 3D
Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-25
Tout public
Apprenez à modéliser, puis à imprimer en 3D !
Dès 8 ans et enfant accompagné en dessous de 14 ans Merci de ne pas compter l’accompagnant lors de l’inscription. .
Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
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English : Impression 3D
L’événement Impression 3D Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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