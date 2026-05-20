Impro Show Patate Megarama Beaux-Arts Besançon
Impro Show Patate Megarama Beaux-Arts Besançon vendredi 22 janvier 2027.
Besançon
Impro Show Patate
Megarama Beaux-Arts 3 Rue Gustave Courbet Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
L’émission qui prouve que l’improvisation française n’a rien à envier aux blockbusters. Ici, aucun scénario n’est écrit tout se joue dans l’instant. Entre punchlines et séquences absurdes, les meilleurs improvisateurs de France relèvent des défis où l’écran de cinéma devient leur point d’appui majeur. Véritable partenaire de jeu, au cœur des improvisations, c’est lui qui dicte le rythme et l’action. Scénarios improvisés, personnages improbables, rebondissements instantanés chaque manche est une déferlante de spontanéité où l’image devient le moteur de l’imaginaire.
Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .
Megarama Beaux-Arts 3 Rue Gustave Courbet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Impro Show Patate
L’événement Impro Show Patate Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Ana Godefroy Besançon Scènacle Besançon 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées Nuit européenne des musées Besançon 23 mai 2026
- Médiation de l’exposition Ceija Stojka « Garder les yeux ouverts », Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon 23 mai 2026
- Visite guidée flash de l’exposition « L’extraordinaire horloge d’Amédée Bernardi », Musée du temps, Besançon 23 mai 2026
- Des têtes pas comme les autres, Citadelle de Besançon, Besançon 23 mai 2026