Impro Show Patate Megarama Beaux-Arts Besançon

Besançon

Impro Show Patate

Megarama Beaux-Arts 3 Rue Gustave Courbet Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

L’émission qui prouve que l’improvisation française n’a rien à envier aux blockbusters. Ici, aucun scénario n’est écrit tout se joue dans l’instant. Entre punchlines et séquences absurdes, les meilleurs improvisateurs de France relèvent des défis où l’écran de cinéma devient leur point d’appui majeur. Véritable partenaire de jeu, au cœur des improvisations, c’est lui qui dicte le rythme et l’action. Scénarios improvisés, personnages improbables, rebondissements instantanés chaque manche est une déferlante de spontanéité où l’image devient le moteur de l’imaginaire.

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Megarama Beaux-Arts 3 Rue Gustave Courbet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Impro Show Patate

L’événement Impro Show Patate Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)