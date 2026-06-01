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Impromptu musical au violoncelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Impromptu musical au violoncelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Impromptu musical au violoncelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Pierre Veilletet

Adresse : 21 rue Domion, 33200 Bordeaux

Ville : 33200 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Impromptu musical au violoncelle Mercredi 17 juin, 17h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T17:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:40:00+02:00
Fin : 2026-06-17T17:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:40:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Par l’école de musique Girafechat.

Girafechat

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