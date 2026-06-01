Impromptu musical au violoncelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Impromptu musical au violoncelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux mercredi 17 juin 2026.
Impromptu musical au violoncelle Mercredi 17 juin, 17h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T17:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:40:00+02:00
Fin : 2026-06-17T17:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:40:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Par l’école de musique Girafechat.
Girafechat
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