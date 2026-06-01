Impromptus de InChorus, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Impromptus de InChorus Samedi 6 juin, 15h45 Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:45:00+02:00 – 2026-06-06T17:15:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:45:00+02:00 – 2026-06-06T17:15:00+02:00

Révéler par les chants, le bruissement du vent, les chants d’oiseaux, le silence…

L’ensemble vocal InChorus, « complice » de l’abbaye, propose de faire émerger les voix et le fait sonore lors de ces Rendez-vous aux Jardins.

Le jardin frappe immédiatement le regard : plantes, mousses, couleurs, lumières. On oublie trop souvent sa dimension sonore… : le bruissement du vent, les chants d’oiseaux, les différentes densités du silence.

Profitez de quelques chants dans l’abbaye pour dessiner des paysages sonores et des chemins grâce aux voix a cappella…

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Les jardins contemporains, pensés par le paysagiste Gilles Clément, mettent en valeur le lien harmonieux entre le patrimoine bâti et l’environnement naturel. Centre culturel de rencontre, l’abbaye est un foyer reconnu d’échanges culturels et artistiques, tout en restant un lieu touristique majeur. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

Révéler par les chants, le bruissement du vent, les chants d’oiseaux, le silence…

© Max of Pics