Improvisation collective par Matthieu Debliqui, Bibliothèque Louis Aragon, Amiens

Informations pratiques

Improvisation collective par Matthieu Debliqui Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Louis Aragon Somme

Espace arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Les participants de l’atelier de 16h30 présentent, sous la direction de Matthieu

Debliqui, une improvisation collective construite à partir des techniques et

outils expérimentés pendant l’après-midi.

Une manière de découvrir, en direct, comment une création musicale peut

naître de machines, de sons, d’algorithmes… mais surtout de l’imagination et

des interactions entre les participants.

Compositeur, designer sonore et ingénieur du son, Matthieu Debliqui explore depuis les années

1990 les multiples possibilités de la musique électronique. Entre techno, dub, hip-hop et musiques

expérimentales, il développe une approche de la composition fondée sur l’expérimentation et

la recherche sonore. Machines, algorithmes, phénomènes naturels, données ou participation du

public peuvent devenir autant de matières premières pour créer de nouveaux sons. Une démarche

qui place la technologie au service de l’imagination et de la création collective.

Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971010 https://bibliotheques.amiens.fr Arrêt de bus : Musée / Nicole Fontaine / Jacobins / Laurendeau / Cirque Jules Verne

Biblis en folie 2026

© Matthieu Debliqui