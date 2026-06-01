Improvisation théâtrale imaginaire compagnie, le musical, Lille

Improvisation théâtrale imaginaire compagnie Mercredi 3 juin, 20h00 le musical Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T20:00:00+02:00 – 2026-06-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T20:00:00+02:00 – 2026-06-03T23:00:00+02:00

Encadrés par un arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, deux équipes de deux catcheurs improvisateurs s’affrontent dans un combat théâtral sans merci. Une ambiance survoltée, des comédiens ruisselants, une énergie explosive, des costumes improbables, des improvisations inoubliables, et peut-être, qui sait, la rencontre de votre vie au bar après le spectacle parce que comme disent les philosophes : « ce n’est pas en restant assis chez soi que… bon voilà, quoi… ».

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Bar-Caviste

Entrée libre

www.lemusical.fr

baby foot – fléchettes

Terrasse

Grand choix de bières

happy hour: mardi au samedi 17h-19h

Horaires:

mardi-jeudi: 17h-23h

vendredi: 17h-01h

samedi: 17h-01h

dimanche: voir prog

Accès:

– Station V’LILLE (Fives) 3 min.

– Métro Caulier ou Fives 3 min.

– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.

– Accès autoroute 50 mètres.

– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]

Encadrés par un arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, deux équipes de deux catcheurs improvisateurs s’affrontent dans un combat théâtral sans merci !

Le Musical