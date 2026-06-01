Improvisation théâtrale imaginaire compagnie, le musical, Lille
Improvisation théâtrale imaginaire compagnie, le musical, Lille mercredi 3 juin 2026.
Improvisation théâtrale imaginaire compagnie Mercredi 3 juin, 20h00 le musical Nord
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T20:00:00+02:00 – 2026-06-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T20:00:00+02:00 – 2026-06-03T23:00:00+02:00
Encadrés par un arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, deux équipes de deux catcheurs improvisateurs s’affrontent dans un combat théâtral sans merci. Une ambiance survoltée, des comédiens ruisselants, une énergie explosive, des costumes improbables, des improvisations inoubliables, et peut-être, qui sait, la rencontre de votre vie au bar après le spectacle parce que comme disent les philosophes : « ce n’est pas en restant assis chez soi que… bon voilà, quoi… ».
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Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.
le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]
Encadrés par un arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, deux équipes de deux catcheurs improvisateurs s’affrontent dans un combat théâtral sans merci !
Le Musical
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