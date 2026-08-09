Imre Kertész par Margaux Eskenazi Théâtre de la Ville Paris

Informations pratiques

Accompagnée de Malik Soarès à la guitare lap steel et Kenza Laala au jeu, Margaux Eskenazi propose une plongée intime, poétique et musicale dans quelques morceaux choisis de l’œuvre d’Imre Kertész avec qui elle dialogue depuis plusieurs années et dont elle ne cesse d’épancher la vitalité des textes. Après le triptyque développé de 2017 à 2022 avec Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre,

Et le cœur fume encore et 1983, Margaux Eskenazi lance une nouvelle recherche autour de la littérature de Kertész dans un diptyque composé de Kaddish, mémoires – partie 1 créé en juin 2024 aux Théâtre Nanterre-Amandiers, et dont le deuxième volet, Kaddish, la femme chauve en peignoir rouge, a été créé à La Rose des vents à Lille, en janvier 2026.

Lecture musicale par KenzaLaala, comédienne et MalikSoarès, musicien.

En présence de MargauxEskenazi, metteuse en scène

Réservez

Dans le cadre de Vives Mémoires, cycle de rencontres en partenariat avec le Théâtre de la Ville.

Le dimanche 13 décembre 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-13T18:00:00+01:00

fin : 2026-12-13T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-13T17:00:00+02:00_2026-12-13T19:00:00+02:00

Théâtre de la Ville 2, place du Châtelet 75004 HallParis

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial



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