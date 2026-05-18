In extenso : un jour, un disque… Bibliothèque Valeyre Paris
In extenso : un jour, un disque… Bibliothèque Valeyre Paris samedi 13 juin 2026.
Et si vous vous installiez
confortablement pour une écoute intégrale et collective d’un album choisi avec
soin par les discothécaires au sein de notre fonds de disque spécialisé
chanson ?
Ralentir le temps, profiter d’une
bulle privilégiée au milieu de la cohue du monde et faire, pourquoi pas,
l’expérience d’un moment de grâce suspendue entre notes et mots…
Ouvrez grand vos oreilles et attisez
votre curiosité, nous vous attendons !
Dans une ambiance cosy, nous vous invitons à l’écoute in extenso d’un album de chansons que vous n’aurez sans doute jamais écouté dans ces conditions privilégiées…
Le samedi 13 juin 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Entrée libre
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr
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