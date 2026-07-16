In My House ! – Kalky & Tomska, Le Bistrot de St So, Lille

Informations pratiques

In My House ! – Kalky & Tomska 18 et 19 juillet Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T21:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-19T00:00:00+02:00 – 2026-07-19T01:30:00+02:00

SAMEDI 18 JUILLET

→ IN MY HOUSE

→ KALKY (RÊVE D’O) + TOMSKA

21H–2H / GRATUIT

(HOUSE MUSIC)

Snack sur place 19h-22h

Début des sets : 21h

« In My House » c’est quoi ? Une fête à la maison ? non, mais presque !

In My House est un concept dédié à la house music et à la culture club. Inspiré de l’âge d’or du clubbing 90, il recrée l’atmosphère de ces lieux où la musique, le public et l’énergie ne font qu’un.

Pensé comme une expérience immersive, l’événement se décline en format après-midi ou soirée, dans des espaces adaptés, avec une attention particulière portée au son, à la scénographie et à l’ambiance.

La programmation met en avant des DJs et invités reconnus, autour d’une sélection house exigeante, mêlant classiques intemporels et sonorités emblématiques. Let There Be House.

In My House, c’est un public engagé, une identité forte et une expérience authentique de la fête.

KALKY

► DJ belge issu de la scène électronique du début des années 90, Kalky fait partie de cette génération qui a accompagné la transition entre la new beat et l’essor de la house et de la techno en Belgique. Il débute derrière les platines aux alentours de 1992, porté par une passion pour le vinyle et la culture club.

Sa carrière prend véritablement son envol au Rêve d’Ô, club emblématique situé à Tournai puis Barry, où il décroche une résidence marquante. Aux côtés du Brandy, il forme un duo solide qui contribue à forger l’identité musicale du lieu, mêlant house, techno et sonorités underground dans une approche résolument orientée dancefloor.

Fort de cette exposition, Kalky se produit dans plusieurs clubs majeurs de la scène belge et devient également résident au Catacombes, Pure/Sub ou encore le Tijuana, s’imposant comme un acteur actif du circuit clubbing de l’époque. Son style, fidèle à l’ADN des DJs de cette génération, repose sur un mix vinyle précis et une sélection musicale efficace, influencée par la house et les premières vagues techno venues de Detroit.

Aujourd’hui encore, Kalky reste attaché à cette culture originelle et apparaît ponctuellement lors d’événements ou de soirées dédiées à cette période, perpétuant l’esprit d’une époque fondatrice pour la musique électronique en Belgique.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063622715623

TOMSKA

► Originaire du Nord de la France, Tomska découvre très tôt la house et les musiques électroniques à travers les vinyles funk/disco de son père et les cassettes de clubs belges des années 90. DJ depuis 1996, il développe son expérience entre la Belgique et le Nord de la France, avec plusieurs résidences marquantes, dont quatre années au club La Relève à Lille. Résident et directeur artistique des événements J.A.M et In My House, il partage l’affiche avec des artistes tels que DJ Yellow, Jef K ou Charles Schillings.

Initié à la production par Jordan Fields en 2001, il construit une identité sonore centrée sur le hardware, les samplers et synthétiseurs vintage, avec une attention particulière portée au groove et à la programmation rythmique. Installé à Paris, il cofonde Vibes & Pepper Records et développe une activité internationale à travers de nombreuses dates européennes. De retour dans le Nord, il crée Abstract Cuts puis Abstract Lab, son studio privé, où il poursuit ses productions et projets de ghost production.

DJ, producteur et collectionneur passionné de vinyles et de machines, Tomska défend depuis plus de vingt-cinq ans une vision artisanale et authentique de la house music, profondément inspirée par l’héritage des années 90.

► https://www.instagram.com/tomska.tom?igsh=MW9kYzByMGthMmZvNA==

► https://www.facebook.com/tomskamusic

Côté miam miam, le snack sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé…

De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante.

Viens comme tu es.

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063622715623 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 5,288 Followers, 810 Following, 328 Posts – See Instagram photos and videos from Tomska (@tomska.tom) », « type »: « rich », « title »: « Tomska (@tomska.tom) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/242571420_603068957530742_8677489020497365433_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=108&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4zMzQuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=eVR8MQuEbMwQ7kNvwHCmx30&_nc_oc=AdreSBUEYgIuC7ah7eE6dlwyUbVgproth7dykGPCFcVChk9vOAbx59PPPbwsG-VXrgo&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af9uML3FNi5eNBZShZwX-o6o0jl_W9RBFTEvUbbF8ctuew&oe=6A4160E6 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/tomska.tom », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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House Music All Night Long !